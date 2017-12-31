Китай зустрів Новий рік – у Гонконгу запустили святкові салюти (фото)
19:16, 31 грудня 2017Світ
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Жителі Гонконгу зустріли Новий 2018 рік на знаменитій гавані Вікторія, де запустили святкові салюти.
Ілюстрація REUTERS
Новий рік крокує планетою: о 18.00 за київським часом він прийшов до Китаю. Жителі Гонконгу зустріли Новий 2018 рік на знаменитій гавані Вікторія, де запустили святкові салюти.
Нагадаємо, що Новий рік вже зустріли в острівній державі Республіка Кірібаті, розташованій у Тихому океані, в Новій Зеландії та Австралії.
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