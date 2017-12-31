Китай зустрів Новий рік – у Гонконгу запустили святкові салюти (фото)

19:16, 31 грудня 2017
Світ
892

Жителі Гонконгу зустріли Новий 2018 рік на знаменитій гавані Вікторія, де запустили святкові салюти.

Ілюстрація REUTERS

Новий рік крокує планетою: о 18.00 за київським часом він прийшов до Китаю. Жителі Гонконгу зустріли Новий 2018 рік на знаменитій гавані Вікторія, де запустили святкові салюти.

Нагадаємо, що Новий рік вже зустріли в острівній державі Республіка Кірібаті, розташованій у Тихому океані, в Новій Зеландії та Австралії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter