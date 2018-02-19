НАТО: Росія провокує ядерні перегони
08:49, 19 лютого 2018Світ
716 0
Столтенберг зазначив, що модернізація ядерного озброєння в Росії може спровокувати інші європейські країни на розгортання ядерної програми.
Йенс Столтенберг / REUTERS
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і таким чином провокує нову ядерну гонку.
Читайте такожДО НАТО схвалили створення нових командних центрів
Про це розповів політик в інтерв'ю Bild. «США, як один з підписантів Договору про ліквідацію ракет, встановили, що Росія порушує його і збирається розробити, а також випробувати нову ракету середньої дальності. Всі партнери НАТО стурбовані», - сказав Столтенберг.
Столтенберг зазначив, що модернізація ядерного озброєння в Росії може спровокувати інші європейські країни на розгортання ядерної програми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter