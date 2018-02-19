НАТО: Росія провокує ядерні перегони

Столтенберг зазначив, що модернізація ядерного озброєння в Росії може спровокувати інші європейські країни на розгортання ядерної програми.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і таким чином провокує нову ядерну гонку.

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Про це розповів політик в інтерв'ю Bild. «США, як один з підписантів Договору про ліквідацію ракет, встановили, що Росія порушує його і збирається розробити, а також випробувати нову ракету середньої дальності. Всі партнери НАТО стурбовані», - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що модернізація ядерного озброєння в Росії може спровокувати інші європейські країни на розгортання ядерної програми.