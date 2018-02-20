Трамп: я більш жорсткий по відношенню до Росії, ніж Обама

17:16, 20 лютого 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

Про це він написав у своєму твіттері.

«Я більш жорсткий по відношенню до Росії, ніж Обама, просто подивіться на факти», — написав Трамп.

Трамп також процитував екс-главу держави про те, що немає жодного свідчення про втручання в американські вибори.

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«Це слова президента Обами незадовго до виборів. Це тому, що шахраювата Хілларі повинна була перемогти і він не хотів розгойдувати човен. Коли я з легкістю переміг у колегії вибірників, гра змінилася, і демократи стали розповідати історію про Росію», — підкреслив Трамп.

Раніше Трамп звинуватив Обаму в тому, що той не запобіг «російському втручанню».

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Теги: #Трамп про Обаму#Трамп про Росію