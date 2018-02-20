Трамп: я більш жорсткий по відношенню до Росії, ніж Обама
17:16, 20 лютого 2018Світ
636 0
Трамп також процитував екс-главу держави про те, що немає жодного свідчення про втручання в американські вибори.
Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що займає більш жорстку позицію по відношенню до Росії, ніж його попередник Барак Обама.
Про це він написав у своєму твіттері.
«Я більш жорсткий по відношенню до Росії, ніж Обама, просто подивіться на факти», — написав Трамп.
Трамп також процитував екс-главу держави про те, що немає жодного свідчення про втручання в американські вибори.
Читайте такожТрамп став найгіршим президентом в історії США
«Це слова президента Обами незадовго до виборів. Це тому, що шахраювата Хілларі повинна була перемогти і він не хотів розгойдувати човен. Коли я з легкістю переміг у колегії вибірників, гра змінилася, і демократи стали розповідати історію про Росію», — підкреслив Трамп.
Раніше Трамп звинуватив Обаму в тому, що той не запобіг «російському втручанню».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter