Трамп після трагедії у Флориді виступив за заборону продажу напівавтоматичної зброї

Американський лідер вручив 12 громадянам США Медалі доблесті – вищу нагороду за прояв мужності при забезпеченні громадської безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум, в якому рекомендується оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, подібну тій, що була використана в ході недавнього інциденту зі стріляниною в школі в Паркленді, штат Флорида.

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Як передає Голос Америки, про це президент повідомив у ході церемонії вручення у вівторок 12 громадянам США Медалей доблесті – вищої нагороди за прояв мужності при забезпеченні громадської безпеки.

Серед нагороджених – п'ять правоохоронців з Сан-Бернардіно, Каліфорнія, що в 2015 році перегородили шлях злочинцеві, який влаштував в робочому приміщенні стрілянину, в результаті якої загинули 14 людей.

Церемонія вручення нагороди відбулася незабаром після того, як президент Трамп зустрівся з постраждалими в ході інциденту в Паркленді.

В останній раз до цього Медаль доблесті була вручена співробітникам правоохоронних органів, що піймали злочинця, який в липні минулого року обстріляв учасників матчу з бейсболу в Олександрії, штат Вірджинія. В ході інциденту тоді був важко поранений координатор республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.