Контратака курдів вибила джихадистів із Кобані

За останню добу курдські ополченці змогли відкинути бойовиків з угруповання “Ісламська держава” за межі околиць Кобані. Джихадисти перебувають за 6 кілометрів від міста, однак продовжують інтенсивні обстріли місцевості з важкої зброї, повідомляє Євроньюз.

Напередодні вони намагалися відрізати сирійських курдів від КПП на кордоні з Туреччиною, однак оборонці міста пішли в контрнаступ. Окрім того, ВПС США та союзників і далі завдають повітряних ударів по позиціях ісламістів.

Читайте такожЧастина скинутої курдам Кобані зброї могла потрапити в руки ісламістівТим часом поліція в Туреччині намагається знайти відправників пакунків з жовтим порошком. Речовина в конвертах надійшла у Стамбулі до посольств країн, які є членами міжнародної коаліції проти ісламістів. Останнім такий пакунок отримало консульство Угорщини. Попередні аналізи не виявили в порошку небезпечних речовин.