У Стамбулі через конверти з жовтим порошком евакуювали генконсульства Канади, Бельгії та Німеччини

Співробітників генконсульств Канади, Бельгії та Німеччини у Стамбулі евакуювали після отримання конвертів із жовтим порошком, пише Дзеркало тижня із посиланням на турецьку газету Daily Sabah.

Канадське, бельгійське і німецьке генеральні консульства у Стамбулі у п'ятницю вранці отримали підозрілі пакети, що містили порошок жовтого кольору. Усі співробітники цих дипмісій були евакуйовані. Наряди поліції оточили будівлі консульств.

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За даними канадського консульства, одна людина мала безпосередній контакт з підозрілим конвертом, у шести інших людей був непрямий контакт.

Експерти департаменту з надзвичайних ситуацій Туреччини взяли зразки порошку для лабораторного дослідження. Також там повідомили, що розслідується ситуація з дотриманням усіх належних процедур.

Раніше УНІАН писав, що під час протестів курдів у Туреччині загинули 14 людей.