Макаревич звинувачує заступника голови адміністрації Путіна у цькуванні

Цю заяву він зробив в ефірі каналу Дождь.

«У мене немає ніяких письмових доказів, але, наскільки мені відомо, це Володін, що б він не говорив на цю тему. Я не знаю, чим я викликаю у нього таку персональну лють, але чомусь я йому дуже не подобаюся», - розповів музикант.

Макаревич зазначив, що особисто з Володіним він не знайомий. Крім того, музикант розповів, що у нього є певні підстави та припущення, проте розкривати їх він відмовився.

Читайте такожЧерез страх «проукраїнських виступів» в Баку скасували концерт Макаревича«Є підстави, але я не хотів би зараз називати джерел інформації», - заявив він.

Макаревич повідомив, що навіть при особистій зустрічі з Володіним, останній ніколи не підтвердить версію музиканта.

В останні місяці Макаревич часто зазнавав різкої критиці в російських державних ЗМІ через його позицію щодоУкраїни. У кінці серпня музикант написав відкритий лист президенту Росії Володимиру Путіну з проханням зупинити потік бруду і наклепів, який третій тиждень іде на адресу Макаревича з деяких ЗМІ.