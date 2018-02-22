Гастрономічний бік Олімпіади: чи легко у Кореї знайти страву із собачатини (відео)

У Кореї можна вибрати будь-якому страву, залежно від вподобань.

Журналісти провели своєрідну інспекцію закладів харчування у Кореї.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Біля олімпійського селища можна придбати традиційні корейські страви або ж посмажити риби чи м"ясо. Єдина проблема - що жодної вивіски на англійській мові. Ціни не високі - десь від 80 гривень.

Читайте такожСпортсмен з КНДР став автором курйозу дня на Олімпіаді

А вже у ресторані цінова політика значно відрізняється: обід на двох обійдеться десь у 2 тисячі грн.

Проте знайти собачатину і тут не вдалося. В ресторані кажуть, що її можна замовити лише у кількох спеціалізованих закладах, однак ця традиція потроху відходить у минуле.