Гастрономічний бік Олімпіади: чи легко у Кореї знайти страву із собачатини (відео)
14:50, 22 лютого 2018Світ
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У Кореї можна вибрати будь-якому страву, залежно від вподобань.
Журналісти провели своєрідну інспекцію закладів харчування у Кореї.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Біля олімпійського селища можна придбати традиційні корейські страви або ж посмажити риби чи м"ясо. Єдина проблема - що жодної вивіски на англійській мові. Ціни не високі - десь від 80 гривень.
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А вже у ресторані цінова політика значно відрізняється: обід на двох обійдеться десь у 2 тисячі грн.
Проте знайти собачатину і тут не вдалося. В ресторані кажуть, що її можна замовити лише у кількох спеціалізованих закладах, однак ця традиція потроху відходить у минуле.
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