Меркель закликала припинити "різанину в Сирії"

Виступаючи в Бундестазі, канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала європейські держави сприяти припиненню кровопролиття в Сирії.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала припинити кровопролиття в Сирії. "Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоби покласти край цій різанині", - заявила Меркель виступаючи в Бундестазі в четвер, 22 лютого.

Ці слова були адресовані, зокрема, і союзникам "режиму Асада, а особливо - Ірану і Росії", пише DW.

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"Те, що ми бачимо, жахливі події в Сирії, боротьбу режиму не з терористами, а проти власного народу, убивство дітей, знищення лікарень, це все є різаниною, яка заслуговує на осуд", - заявила Меркель. Такий стан речей вимагає від європейських держав грати більшу роль, щоб бути здатними покласти край цьому кровопролиттю.

Нагадаємо, що війська президента Сирії Башара Асада продовжують обстріли Східної Гути - анклаву повстанців поблизу Дамаска. Спостерігачі заявляють, що за останні кілька діб загинули щонайменше 250 осіб, а урядові війська застосовують заборонену ООН зброю.