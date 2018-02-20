В оточеній силами Асада і військовими РФ Східній Гуті за кілька днів загинули сотні цивільних

За даними Сирійського центру моніторингу порушень прав людини, що базується у Великобританії, серед загиблих — десятки дітей.

Ескалація збройної боротьби за обложений сирійський анклав Східна Гута може стати повторенням битви за Алеппо – другого за значенням міста Сирії, що пережило багатомісячні бої в кінці 2016 року.

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Таку оцінку ситуації висловив агентству Reuters спецпосланець ООН по Сирії Стеффан де Містура, передає Радіо Свобода.

Сирійські збройні сили продовжують бомбардування Східної Гути, передмістя Дамаска, підконтрольного повстанцям. За кілька днів авіаударів там загинули не менше двохсот чоловік, 60 з них — діти. Про це повідомляє RFI з посиланням на сирійські правозахисні джерела.

За даними Сирійського центру моніторингу порушень прав людини, що базується у Великобританії, в неділю в Гуті загинули 17 людей, в понеділок — 127, у вівторок — близько п'ятдесяти. Серед загиблих — десятки дітей.