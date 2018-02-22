У Брюсселі проходить масштабна спецоперація (фото, відео)

Спецоперацію розгорнули через повідомлення про ймовірне вбивство.

В брюссельській комуні Форе поліція проводить масштабну спецоперацію через повідомлення про озброєних людей, що знаходяться в одному з будинків , інформація про передбачуваних злочинців поки офіційно не підтверджена.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. У ЗМІ припускають, що злочинець може бути не один. Мешканцям сусідніх будинків правоохоронці не рекомендують виходити на вулицю.

Пізніше стало відомо, що спецоперацію розгорнули через повідомлення про ймовірне вбивство. Однак, ні жертви, ні зловмисника поки не виявлено.

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Відзначається, що будівельник польської національності прийшов в шоковому стані в магазин і сказав, що бачив вбивство. Чоловік був настільки наляканий, що працівники магазину одразу викликали правоохоронців.

Викликана поліція за вказаною адресою нічого не знайшла, але на всяк випадок вирішили перевірити можливі сусідні адреси. Був зупинений громадський транспорт, людей просили не виходити з приміщень.

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