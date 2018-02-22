У Молдові чоловік зарізав зірку Playboy, а потім наклав на себе руки

Тіло жінки в квартирі виявили поліцейські, там же знайшли і дитину пари.

У Кишиневі 34-річний чоловік убив дружину-модель Playboy Анастасію Чекаті, а потім наклав на себе руки.

Чоловік моделі, власник приватної стоматологічної клініки Олексій Мітакі, завдав їй кілька ножових поранень, а потім викинувся з даху будинку, передає Daily Mail.

Тіло чоловіка поліція виявила на вулиці, а в будинку - труп жінки і їхнє немовля, яке плакало.

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Загибла — Анастасія Чекаті, відома під псевдонімом Anastasia Cia, вона знялася для обкладинок журналів Playboy і Maxim.

За даними ЗМІ, незадовго до того, як накласти на себе руки, чоловік зателефонував родичам і попросив подбати про дитину. За їхніми словами, подружжя останнім часом не жило разом.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у Куала-Лумпурі 19-річна модель загинула, випавши з вікна 20 поверху після секс-вечірки.