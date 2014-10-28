Президент Італії дасть свідчення в суді у справі про "змову держави з мафією"

Президент Італії Джорджо Наполітанодасть 28 жовтня свідчення на судовому процесі у справі про "змову держави з мафією". Це перший прецедент в історії республіки, коли діючий глава держави виступає свідком у суді, повідомляє ТАСС.

Допит за участю чотирьох прокурорів, які ведуть цю гучну справу, буде проходити в особливих умовах - за закритими дверима в Квірінальському палаці, римській резиденції президента. Як повідомляє агентство АНСА, список питань підготовлено. Звинувачення буде представляти ще один прокурор, який, однак, не зможе ні про що питати Наполітано.

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Гучний процес, метою якого є з'ясувати, чи існувала у 1990-х змова між державою і мафією, почався у Палермо в травні 2013 року. До справи, у якій замішані як мафіозні боси, так і ряд політиків, долучені роздруківки прослуханих розмов Наполітано з колишнім міністром внутрішніх справ Миколою Манчино (1992-1994), Останній проходить у справі в якості обвинувачуваного. 89-річний Наполітано, який став президентом у 2006 році, переобраний на цей пост у 2013 році, очолював МВС з 1996 по 1998 роки.

Раніше Конституційний суд після численних звернень постановив, що у глави держави можна знімати свідчення на процесі, але без порушення балансу інтересів влади.

На початку 1990-х в Італії була здійснена серія терактів. За ними стояла злочинна організація Cosa Nostra, яка таким чином намагалася шантажувати правлячі кола і домогтися від уряду ослаблення спеціальної кримінальної статті за мафіозну діяльність. У підсумку з в'язниць були випущені понад 300 мафіозі. Розслідуванням цих фактів зайнялися в Італії тільки через 20 років. Прокурори сподіваються, що суд дозволить пролити світло на обставини розправи мафії над знаменитими суддями Джованні Фальконе і Паоло Борселліно.