Українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів

У 2013 році злочинець перевіз до України кокаїн в особливо великих розмірах.

Вироком Святошинського районного суду Києва громадянин України засуджений до 10 років позбавлення волі за контрабанду кокаїну з Нідерландів.

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Як йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури України, вирок був винесений 19 лютого.

За попередньою змовою з особами, в тому числі, які перебували на території Нідерландів, у листопаді 2013 року чоловік здійснив переміщення з території цієї країни через митний кордон України кокаїну у особливо великих розмірах, як з метою його подальшого збуту, так і для особистого вживання.

Чоловік засуджений за трьома статтями Кримінального кодексу про контрабанду, придбання, збут наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309). Судом йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна та наркотиків.