Атаку "Вагнера" в Сирії дозволив російський міністр - ЗМІ

Російський олігарх, який, на думку американської розвідки, контролював найманців в Сирії, розповів, що "отримав дозвіл" на атаку від міністра, ім'я якого не називається.

Атака найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер» сталася з дозволу російського міністра.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані розвідки США. Згідно з інформацією, російський олігарх Євген Пригожин, який, як вважають, контролював російських найманців, які атакували американські війська і їх союзників в Сирії в цьому місяці, був у тісному контакті з кремлівськими і сирійськими чиновниками протягом днів і тижнів до і після нападу.

Як повідомляє видання, в перехоплених в кінці січня повідомленнях олігарх Пригожин сказав високопоставленому сирійському чиновнику, що він "отримав дозвіл" від неназваного російського міністра на просування "швидкої і сильної" ініціативи, яка відбудеться на початку лютого.

Читайте такожРозгром найманців "Вагнера" у Сирії: волонтери дізналися, хто планував провальну операцію РФ (фото)

Американська розвідка вважає, що Пригожин також "майже напевно" контролює російських найманців, які воюють в Сирії від імені президента Башара Асада. Найманці, найняті компанією "Вагнер", включають ультранаціоналістичних росіян і військових ветеранів, деякі з яких також воювали на Донбасі.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії "Вагнер". За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК "Вагнера" може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців в Сирії.