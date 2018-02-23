Сьогодні в ООН розглянуть питання Східної Гути, де Кремль і режим Асада влаштували гуманітарну катастрофу

Вчора через Росію голосування щодо відповідного проекту не відбулося.

Сьогодні, 23 лютого, Рада Безпеки ООН буде голосувати за проект резолюції про 30-денне перемир'я в Сирії, яке дозволить поставити гуманітарну допомогу та здійснити евакуацію населення з сирійської Східної Гути.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, поки не відомо, чи підтримає текст резолюції Росія. У четвер через позицію Росії голосування щодо відповідного проекту не відбулося. Представник Москви в Раді Безпеки Василь Небензя натякнув, що не має наміру голосувати за проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ ряд правок.

Читайте такожРосія завадила Радбезу ООН ухвалити резолюцію щодо припинення вогню у Східній ГутіПро зміст поправок, внесених у текст, поки не відомо. Голосування в Нью-Йорку заплановане на 11:00 ранку за місцевим часом. Щоб документ схвалили, необхідні 9 голосів "за" і жодного вето з боку постійних членів Ради безпеки ООН - Росії, Китаю, США, Великобританії і Франції.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН під час спеціального засідання в четвер, 22 лютого, не змогла ухвалити проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денний припинення вогню і робить можливою доставку гуманітарної допомоги й евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

Східна Гута є останнім анклавом недалеко від сирійської столиці, який знаходиться під контролем повстанців, серед яких переважає ісламістське угрупування "Джебхат ан-Нусра". Район оточений з усіх боків військами Башара Асада і підрозділами його союзників. Від авіаударів і обстрілів у Східній Гуті за останні п'ять днів, за останніми даними, загинули вже більше 400 цивільних.