ЄС вирішив відмовити Росії в проведенні традиційного саміту цієї зими

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на свої джерела.

За словами джерел у структурах ЄС, пом'якшення обмежувальних заходів проти Росії очікувати не варто. Санкції, швидше за все, будуть діяти в повному обсязі до середини березня 2015 року. Головуюча в ЄС Італія намагалася підняти питання про прискорення процесу перегляду обмежень, проте її пропозицію було заблоковано.

У структурах ЄС впевнені: діючі санкції щодо Росії і на сей раз не будуть пом'якшені. Як пояснив один із співрозмовників видання, "в Брюсселі не впевнені в тому, що припинення вогню на Україні продовжиться після виборів".

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За словами глави МЗС ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера, Росія повинна виконати ряд вимог для перегляду санкцій проти неї. Перша умова: вивід з буферної зони уздовж лінії розмежування сторін на сході України важкого озброєння і збройних формувань. Друге: забезпечення надійного контролю за російсько-українським кордоном, що включає заборону на в'їзд добровольців, ввезення зброї, військової техніки та інших вантажів негуманітарного характеру. Нарешті, третє: Москва повинна не допустити нової кризи за підсумками "регіональних виборів, що в односторонньому порядку організовуються на підконтрольних бойовикам територіях".

Проте з середини березня 2015 року, за інформацією видання, Євросоюз може пом'якшити санкції проти РФ, оскільки консенсусу щодо продовження існуючих обмежень серед країн ЄС не буде.

Нагадаємо, починаючи з 17 березня ЄС прийняв дев'ять пакетів санкцій проти РФ. Персональні обмеження торкнулися 119 фізичних і 23 юридичних осіб, крім того, були введені заходи щодо російського енергетичного, фінансового та оборонного секторів.