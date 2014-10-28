Польща розкриє подробиці плану зміцнення східного кордону в листопаді

Про це повідомив віце-глава польського уряду та міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк в ефірі Польського радіо.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, польський політик назвав передчасним озвучувати дані про те, наскільки може бути збільшена чисельність військових у гарнізонах на східних кордонах Польщі.

"Ми представимо його у листопаді. Ми не хочемо, аби це був лише план міністерства оборони, працює над ним кілька міністерств, співпрацюємо з Радою національної безпеки. Ми хочемо зламати таке вузьке мислення, що за оборону держави відповідає лише військо чи спецслужби", - сказав міністр.

Він також зауважив, що не говорив агентству Assosiated Press, що на схід країни буде відправлено додатково "тисячі військових", а журналіст агентства сама зробила такий висновок.

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"Інформація агентства правдива, але заголовок міг наробити непорозуміння, бо читач міг зробити висновок, що вже зараз тисячі солдатів сідають на танки та їдуть на схід", - сказав міністр, зауваживши, що насправді йде мова про план, котрий буде реалізовуватися кілька років.

Сємоняк зазначив, що у східних регіонах Польщі є багато досить занедбаних військових гарнізонів, котрі вимагають інвестицій, та власне вони будуть "зміцнюватись".

Він теж наголосив, що посилення військових частин на кордоні з Україною, Білоруссю та Росією не є лише реакцією на українсько-російський конфлікт, а частина довгострокового плану посилення обороноздатності Польщі.

Як повідомляв УНІАН, вчора Assosiated Press повідомила з посиланням на Сємоняка, що польська влада планує збільшити кількість військових щонайменше у трьох гарнізонах на сході країни (у Сєдльцах, Хелмі та Сувалках) до 90% із запланованої кількості військових з нинішніх 30%. Крім цього, міністерство оборони планує відправити в ці гарнізони додаткову важку техніку.