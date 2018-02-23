Трамп запропонував ввести вже існуючу систему оцінки фільмів

Спочатку під час обговорення шляхів запобігання подальших масових вбивств, президент поклав відповідальність на комп'ютерні ігри, але потім переключився на Голлівуд.

Президент США Дональд Трамп запропонував ввести окрему оцінку для фільмів зі сценами насильства.

Як пише The Daily Beast, спочатку під час обговорення шляхів запобігання подальшим масовим вбивствам, президент поклав відповідальність на комп'ютерні ігри, але потім переключився на Голлівуд.

Читайте такожТрамп запропонував озброїти шкільних вчителів, щоб уникнути подібних до стрілянини у Флориді випадків

«Ви бачите ці фільми, які вони жорстокі. І все ще діти можуть їх подивитися, якщо у фільмі немає сцен сексу, але є вбивства. Це ще одна річ, яку варто обговорити», — заявив Трамп.

За його словами, потрібно подумати про введення рейтингу для подібного кіно.

Видання уточнює, що невідомо, чи в курсі Трамп, що Американська асоціація кінокомпаній вже оцінює фільми на основі сексуального чи насильницького контенту.

Раніше ЗМІ показали шпаргалку Трампа для бесіди зі школярами.