«Я вас чую»: в мережі показали шпаргалку Трампа для бесіди зі школярами (фото)

NY Post також звернув увагу, що на манжеті сорочки Трампа вишито число «45», яке, мабуть, означає, що він — 45-й президент США.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з учнями школи у Флориді, де сталося масове вбивство, записав свої питання на листочок. Він потрапив на знімки журналістів.

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Агентство Associated Press опублікувало фотографію в твіттері. На ній Трамп тримає листок з написом «Білий дім» і чотирма питаннями. П'ятої рядком значиться фраза «Я вас чую».

NY Post також звернув увагу, що на манжеті сорочки Трампа вишито число «45», яке, мабуть, означає, що він — 45-й президент США.