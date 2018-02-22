«Я вас чую»: в мережі показали шпаргалку Трампа для бесіди зі школярами (фото)
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з учнями школи у Флориді, де сталося масове вбивство, записав свої питання на листочок. Він потрапив на знімки журналістів.
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Агентство Associated Press опублікувало фотографію в твіттері. На ній Трамп тримає листок з написом «Білий дім» і чотирма питаннями. П'ятої рядком значиться фраза «Я вас чую».
NY Post також звернув увагу, що на манжеті сорочки Трампа вишито число «45», яке, мабуть, означає, що він — 45-й президент США.
President Donald Trump holds notes during a White House listening session with students and parents affected by school shootings. (AP Photo by Carolyn Kaster) pic.twitter.com/Z0lZbSVaoF— AP Politics (@AP_Politics) February 21, 2018