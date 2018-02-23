США оголосили про введення найбільшого пакету санкції проти КНДР

Під санкції потраплять 56 суден і кілька судноплавних компаній Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп в ході виступу розповість про введення найбільшого в історії пакету санкцій проти КНДР.

Про це йдеться у витягах із промови президента, які публікує Білий дім, передає Associated Press.

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Зокрема, під санкції потраплять 56 суден і кілька судноплавних компаній Північної Кореї. Пакет нових обмежень повинен вдарити по постачаннях палива і готівки в КНДР, зазначає агентство.

Трамп у п'ятницю, 23 лютого, виступить на конференції Conservative Political Action Conference, де і розповість докладно про нові санкції проти Північної Кореї.