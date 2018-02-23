США оголосили про введення найбільшого пакету санкції проти КНДР

17:26, 23 лютого 2018
Світ
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Кім Чен Ин / REUTERS

Про це йдеться у витягах із промови президента, які публікує Білий дім, передає Associated Press.

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Зокрема, під санкції потраплять 56 суден і кілька судноплавних компаній Північної Кореї. Пакет нових обмежень повинен вдарити по постачаннях палива і готівки в КНДР, зазначає агентство.

Трамп у п'ятницю, 23 лютого, виступить на конференції Conservative Political Action Conference, де і розповість докладно про нові санкції проти Північної Кореї.

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Теги: #санкції проти КНДР#США і КНДР