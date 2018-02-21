Трамп визнав втручання Росії у вибори США - речниця Білого дому

При цьому прес-секретар Білого дому зазначила, що це втручання ніяк не пов'язано з передвиборною компанією Трампа.

Американський президент Дональд Трамп визнав втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році.

Про це на брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Вона сказала, що Трамп вже кілька разів публічно про це заявляв.

На питання журналіста, чи визнає Трамп, що Росія не тільки "намагалася втрутитися, а втрутилася і вплинула на вибори 2016", Сандерс відповіла ствердно.

Читайте такожПлан Пентагону по протистоянню Росії не виконував ні Обама, ні Трамп - екс-міністр оборони США"Абсолютно. І президент визнав це кілька разів раніше... Я думаю, що одне з місць, де ви, хлопці, схоже, заплуталися, і це, здається, відбувається регулярно — президент не сказав, що Росія не втручалася. Він казав що він не мав на це впливу, і це (втручання - УНІАН) точно не пов'язано з передвиборною компанією Трампа", - заявила Сандерс.

Вона також додала, що втручання Росії у вибори очевидне. Але й зрозуміло і те, що воно не вплинуло на результати виборів.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що займає більш жорстку позицію по відношенню до Росії, ніж його попередник Барак Обама.