Кадиров про Сталіна: будь він проклятий на віки віків

Кадиров заявив, що ні одна з воєн не принесла чеченцям стільки страждань, скільки репресії Йосипа Сталіна.

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав Йосипа Сталіна кривавим лиходієм і прокляв його на віки віків. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, згадуючи події 23 лютого 1944 року.

Читайте такожГаряча суперечка про Сталіна довела двох журналістів до бійки в прямому ефірі (відео)«В історії чеченського народу, що налічує тисячоліття, було дуже багато трагічних подій. (...) Проте жодна з цих воєн не йде ні в яке порівняння з репресіями Йосипа Сталіна (будь він проклятий на віки вічні) проти чеченського народу.(...) 23 лютого 1944 року (...) нас позбавили всього — рідної землі, рідних будинків, нажитого століттями, загнали у вагони для худоби, відвезли і викинули в алтайських горах, казахстанських степах, загнали в свинцево-цинкові та уранові рудники», — написав Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Мінфін США ввів санкції проти Кадирова.