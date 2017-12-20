Мінфін США ввів санкції проти Кадирова

США запровадили санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова та ще чотирьох осіб відповідно до "закону Сергія Магнітського".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США (Департаменту казначейства).

Директор Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт заявив: "Казначейство залишається налаштованим притягати до відповідальності осіб, пов'язаних зі справою Сергія Магнітського, в тому числі тих, хто має роль у злочинній змові та шахрайстві, яких він викрив".

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"Ми продовжимо використовувати Акт Магнітського, щоби наполегливо карати грубих порушників прав людини в Росії, включаючи осіб, відповідальних за позасудові страти, тортури та інші огидні дії", - заявив Сміт.

Кадиров потрапив у список Магнітського за позасудові вбивства, тортури та інші серйозні порушення проти міжнародно визнаних прав людини, які здійснювалися стосовно осіб, які викрили незаконну діяльність посадовців уряду Російської Федерації.

Також до списку потрапили росіяни Олексій Шешеня, Юлія Майорова та Андрій Павлов. Усі троє мали відношення до злочинної змови, викритої Магнітським.

Крім того, до списку потрапив Аюб Катаєв, який, за повідомленнями, окрім позасудових страт і тортур має відношення до жорстокого поводження з чоловіками нетрадиційної сексуальної орієнтації у Чечні.

Як повідомляв УНІАН, Конгрес США ухвалив «Закон Магнітського» у грудні 2012 року. Документ спочатку був спрямований проти осіб, імовірно причетних до загибелі в СІЗО юриста Сергія Магнітського в 2009 році. У список вносилися ті, до кого застосовувалися персональні обмеження. Пізніше перелік поповнювався прізвищами людей, яких США підозрюють у порушеннях прав людини. Санкції передбачають заборону на в'їзд в країну і арешт всіх рахунків названої особи в американських банках.

Нагадаємо, в липні "Новая газета" повідомила про страту в Чечні 27 затриманих осіб.