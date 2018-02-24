"Там платять такі "бабки": волонтер пояснив готовність "вагнерівців" помирати в Сирії

Волонтер вважає, що та завзятість, з якою Росія заперечує смерть росіян в Сирії, вказує на те, що це правда.

Після знищення російських найманців у Сирії кількість бажаючих в РФ брати участь у ПВК "Вагнер" не зменшиться.

Таку думку висловив волонтер, який воював в зоні АТО, офіцер запасу Мирослав Гай на чаті в "Главреді".

"...у військових компаніях воюють професіонали. Там воюють люди, які готові до своєї смерті, туди не беруть простих шахтарів або мийників вікон. Крім того, там платять такі "бабки", які звичайній людині складно заробити в російських реаліях", — пояснив волонтер.

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Гай впевнений, що Москва не буде відповідати на знищення "вагнерівців" у Сирії.

"...ПВК "Вагнер" було створено для того, щоб це заперечувати", — говорить він.

Волонтер також вважає, що та завзятість, з якою Росія заперечує смерть росіян в Сирії, вказує на те, що це правда.

"За останній час у мене було кілька публікацій про втрату РФ в Сирії. Свої припущення і висновки я робив на основі відкритих джерел та приватної інформації, яку зміг отримати. Я сам не розраховував, що мої повідомлення про смерть контрактників в Сирії викличуть такий резонанс і протидію російських спецслужб, що відповідають за інформаційний простір. Роблю припущення, що повідомлення про масову смерть росіян в Сирії — це не тільки правда, але не вся жахлива правда, про яку ми дізналися. І Росія дуже не хоче, щоб ці питання виносилися на публічне поле", — сказав Гай.