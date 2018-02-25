Держдеп закликав Росію і Асада негайно виконати резолюцію Радбезу ООН

01:46, 25 лютого 2018
Світ
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REUTERS

Режим президента Сирії Башара Асада та його союзники повинні негайно виконати резолюцію Ради Безпеки ООН про припинення вогню. Про це заявила представник Держдепартаменту США Хезер Науерт.

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"США хочуть бачити негайне виконання резолюції про припинення вогню в Сирії. Режим Асада і його союзники повинні припинити наступ на Східну Гуту, дозволити доставку продовольства і медикаментів ні в чому не винним цивільним особам", - йдеться в повідомленні Науерт в Twitter.

Як відомо, під час спеціального засідання 22 лютого РБ ООН не зміг прийняти проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денний припинення вогню і робить можливою доставку гуманітарної допомоги й евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

Прийняттю документа перешкодила Росія, яка не погодилася з низкою пунктів проекту резолюції, представленого Швецією і Кувейтом. Як постійний член РБ ООН Росія може застосувати право вето до будь-якої резолюції.

На той момент, за повідомленнями сирійських правозахисників, сили Асада і РФ протягом п'яти днів бомбили райони східної Гути, контрольовані повстанцями, в результаті чого загинуло більше 400 осіб, з них близько 100 діти.

Як повідомлялося, протягом наступних двох днів кількість загиблих цивільних в результаті авіаударів і обстрілів у Східній Гуті перевищила 500 чоловік, більше 100 з них діти.

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я в Сирії увечері 24 лютого.

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Теги: #війна в Сирії