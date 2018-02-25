Радбез ООН прийняв резолюцію з вимогою гуманітарного перемир'я в Сирії

Резолюція, прийнята Радою Безпеки ООН 24 лютого, містить заклик до всіх сторін конфлікту в Сирії негайно припинити військові дії по всій країні.

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію з вимогою 30-денного припинення вогню в Сирії. Про це повідомляє прес-служба ООН.

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Резолюція містить заклик до всіх сторін конфлікту в Сирії негайно припинити військові дії по всій країні, щоб можна було безперешкодно направити гуманітарну допомогу і евакуювати хворих та поранених, зокрема, у Східній Гуті, де не припиняються обстріл.

Війна в Сирії триває з 2011 року. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди і бойовики "Ісламської держави". До конфлікту в різний час приєдналися збройні сили США, Росії, Туреччини та Ірану.

Східна Гута є однією з останніх територій в Сирії, що залишаються під контролем повстанців. В ООН заявляли, що з 4-го по 9 лютого там було вбито не менш 277 цивільних осіб, 230 з них – повітряними ударами сирійського уряду і його союзників, ще 812 цивільних осіб отримали поранення.

З 18 лютого там загинуло щонайменше 370 чоловік, 1500 поранено, зазначав регіональний координатор ООН по сирійському кризі Панос Мумцис на засіданні Радбезу ООН 22 лютого.

Тоді Рада Безпеки ООН зібралася на засідання для обговорення ситуації в передмісті Дамаска – Східної Гуті, з метою прийняти резолюцію про 30-денному перемир'я. Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив про неузгодженість проекту і подав свої правки.