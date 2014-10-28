У Росії намагаються витіснити словосполучення "в Україні"

Лідерам "безграмотного" списку міністерство буде присуджувати премію «Золотий тіпун», повідомляє Дощ з посиланням на РИА Новости.

Замголови відомства Олексій Волін розповів, що необхідно зробити список «молодців» і «негідників».

"Ми вважаємо, що потужним засобом виховного впливу може стати рейтинг та антирейтинг ЗМІ та ньюсмейкерів на вживання російської мови, тобто ми хочемо зробити список "молодців" і список "негідників", які перекручують і викривлюють російську мову. Свого часу була премія "Золотий тіпун". Мені здається, що час до неї повернутися", - розповів Волін.

Читайте такожВ Україні краще знають англійську, ніж у Росії - рейтинг"Класичний приклад - "на Україні" чи "в Україні", - пояснив він.

На його думку, ЗМІ формують здорову і хвору мовну норму. Це також стосується і ньюсмейкерів, які в тому числі впливають на рівень російської мови в російських ЗМІ.

За даними видання, в книзі «Граматична правильність російської мови» (М., Наука, 2001) зазначається, що у 1993 році уряд України зажадав визнати нормативними варіанти "в Україну" (і відповідно "з України"). Тим само, на думку уряду, розривався етимологічний зв'язок конструкцій "на Україну" та "на околицю" (рос. окраина). Більшість російських словників, тим не менш, досі наполягає на написанні «на Україні» як на історично усталеному.