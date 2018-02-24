За тиждень бомбардувань у сирійській Східній Гуті загинуло 500 мирних жителів - спостерігачі

Серед загиблих близько 100 дітей.

У Сирії за тиждень бомбардувань анклаву Східна Гута, розташованого поблизу Дамаска, загинули не менше 500 цивільних осіб, із яких близько 100 - діти.

Читайте такожРадбез ООН відклав голосування щодо Сирії через РосіюПро це заявили в розташованому у Лондоні сирійському Центрі спостереження за дотриманням прав людини, повідомляє "Німецька хвиля".

За даними правозахисників, які посилаються на мережу власних інформаторів, за цей час ще 2200 мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Лише 24 лютого від бомб сирійської авіації загинула 21 особа, запевняють в організації. Незалежного підтвердження цих даних немає.

У той же час, один із представників сирійських повстанців, що контролюють анклав, запевнив, що в бомбардуваннях регіону беруть також активну участь і російські бойові літаки.

Масивні руйнування, спричинені бомбардуваннями, перешкоджають рятівникам дістатися до поранених і тих, кому потрібна допомога.

Міжнародна гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" повідомляє серед іншого і про руйнування кількох лікарень.