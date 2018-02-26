У небі над Німеччиною загорівся величезний транспортний літак Airbus Beluga

Під час польоту в кабіні пілотів загорівся кабель, однак на момент приземлення полум`я вже згасло.

В аеропорту Гамбургу здійснив аварійну посадку один з найбільших транспортних літаків у світі Airbus Beluga. Причиною посадки стало займання у кабіні пілотів.

Читайте такожВ "Антонові" назвали причини відновлення співпраці з РосієюЯк повідомляє «Європейська правда», посилаючись на німецьке видання Hamburger Abendblatt, пілоти літака ухвалили рішення про посадку, коли відчули запах диму. В ході інциденту члени екіпажу не постраждали.

Як повідомили пожежники, в ході перевірки було з’ясовано, що в кабіні пілота загорівся кабель. На момент приземлення вогонь, однак, вже згаснув.

Зазначається, що літак прибув з британського Честера. До його екіпажу входили три особи.

Airbus A300-600ST "Beluga" – це один з найбільших літаків у світі, який займається перевезенням частин літаків між підприємствами європейської авіабудівної компанії Airbus. Розмах крил сягає майже 45 метрів, а довжина – 54 метрів. Завдяки дуже великому транспортному відсіку з робочим об'ємом близько 1400 кубічних метрів Beluga може транспортувати вантажі із загальною вагою до 47 тонн – літак здатен взяти на борт пару крил Airbus A330 в зборі або більшість частин корпусу Airbus A319.

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