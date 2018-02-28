На військовій базі у США 11 осіб постраждали після відкриття підозрілого конверта

Три людини були госпіталізовані, їх стан оцінюється як стабільний.

Після відкриття підозрілого листа на військовій базі в окрузі Арлінгтон в США постраждали одинадцять осіб.

Про це повідомляє місцева служба пожежної охорони.

"Одинадцять чоловік відчули себе погано після того, як було відкрито лист в адміністративній будівлі", - йдеться в повідомленні рятувальників у Twitter.

Як зазначає CNN, три людини були госпіталізовані. Їх стан оцінюється як стабільний. В даний час з'ясовуються всі обставини події.

Повідомляється, що у капрала, сержанта артилерії і полковникам з'явилося печіння рук та обличчя. У одного чоловіка була кровотеча з носа.

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У правоохоронних органах повідомили, що аналізи в польових умовах показали негативний результат на наявність якого-небудь шкідливої речовини, однак ФБР транспортує конверт в свою лабораторію в Квантіко для подальших аналізів.

Раніше дружину старшого сина президента США Ванессу Трамп госпіталізували 12 лютого, після того, як вона розкрила конверт з невідомим білим порошком.