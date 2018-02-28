Кім Чен Ин з батьком могли у 90-х подорожувати із підробленими бразильськими паспортами (відео)

Виявляється, Кіми подавали паспорти до посольств західних країн, аби отримати візи.

Кім Чен Ин з батьком могли подорожувати у 90-х із підробленими бразильськими паспортами.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Про махінації родини Кімів дізналося інформагенство "Reuters". Виявляється, Кіми подавали паспорти до посольств західних країн, аби отримати візи.

І завдяки цим документам Кім Чен Ин та Кім Чен Ір могли поїхати у Бразилію, Японію та Гонконг. У МЗС Бразилії вже почали внутрішнє розслідування.