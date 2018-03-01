Вперше з 1974 року: «Мона Ліза» може покинути Лувр
17:36, 01 березня 2018Світ
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Передбачається, що «Джоконду» виставлять у філії Лувра в місті Ланс на півночі Франції.
В останній раз «Мона Ліза» покидала Париж в 1974 році / фото vparis.net
Картина Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», також відома як «Джоконда», може покинути Лувр вперше з 1974 року.
Як розповіла міністр культури Франції Франсуаза Ніссен, полотно хочуть виставити в інших музеях, і уряд всерйоз розглядає такі запити, пише The Times.
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Вона також прокоментувала критику, пов'язану з відправкою національних скарбів в турне. За словами Ніссен, така ж реакція була відносно пам'ятки середньовічного мистецтва гобелена з Байе (у 2022 році його виставлять у Великобританії).
Передбачається, що «Джоконду» виставлять у філії Лувра в місті Ланс на півночі Франції.
В останній раз «Мона Ліза» покидала Париж в 1974 році. Тоді картину відвозили в Токіо і Москву.
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