Вперше з 1974 року: «Мона Ліза» може покинути Лувр

Передбачається, що «Джоконду» виставлять у філії Лувра в місті Ланс на півночі Франції.

Картина Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», також відома як «Джоконда», може покинути Лувр вперше з 1974 року.

Як розповіла міністр культури Франції Франсуаза Ніссен, полотно хочуть виставити в інших музеях, і уряд всерйоз розглядає такі запити, пише The Times.

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Вона також прокоментувала критику, пов'язану з відправкою національних скарбів в турне. За словами Ніссен, така ж реакція була відносно пам'ятки середньовічного мистецтва гобелена з Байе (у 2022 році його виставлять у Великобританії).

Передбачається, що «Джоконду» виставлять у філії Лувра в місті Ланс на півночі Франції.

В останній раз «Мона Ліза» покидала Париж в 1974 році. Тоді картину відвозили в Токіо і Москву.