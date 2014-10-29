У Росії пропонують ввести збір для рекламодавців, які виявляють "неповагу до російської мови"

Розміри внеску та порядок його обчислення буде встановлювати уряд РФ, а сплачувати - компанії зареєстровані на території Росії. Авторами ініціативи виступили депутати від трьох думських фракцій - КПРФ, "Єдиної Росії" і ЛДПР, повідомляє ТАСС.

Як наголошується в законопроекті, текст якого розміщений в електронній базі Держдуми, "за використання в рекламі найменувань і товарних знаків з використанням латинського шрифту й найменувань іноземною мовою" має сплачуватися збір. При цьому "платниками збору є юридичні особи та індивідуальні підприємці, зареєстровані на території РФ, що використовують для реклами товарів і послуг товарні знаки з використанням латинського шрифту й найменувань іноземною мовою". Крім того, при встановленні збору буде враховуватися розмір виручки таких юридичних осіб й індивідуальних підприємців.

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За твердженням парламентаріїв, "на російському ринку присутня значна кількість товарних брендів та знаків з використанням літер латинського шрифту та іноземної мови, при цьому самі компанії мають російське походження, а їх продукція призначена для розповсюдження на території РФ". Депутати вважають, що "подібна практика створює помилкові передумови для сприйняття такого товару або самих компаній як іноземних" і "створюється враження, що виробники проявляють неповагу до російської мови".

У чинному законодавстві є ряд обмежень, пов'язаних з використанням в рекламі слів іноземною мовою, зокрема, не допускається використання іноземних слів і виразів, які можуть призвести до спотворення сенсу інформації.