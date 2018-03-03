У Словаччині поховали вбитого журналіста-розслідувача (відео)

21:48, 03 березня 2018
Світ
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У словацькому селі Штявнік, що на півночі країни, відбувся похорон вбитого наприкінці лютого журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Поховали 27-річного хлопця у костюмі, в якому він планував у травні одружитися з вбитою разом із ним подругою-однолітком Мартіною Кушніровою. Дівчину поховали днем раніше, також у весільній сукні, в північному селищі Ґреґоровце.

«Напад на журналіста є і нападом на свободу нашої країни, ми не повинні цього допускати», – сказав на прощальній службі у місцевому римо-католицькому храмі архієпископ Братислави Станіслав Зволенський, передає радіо Свобода.

Сотні людей прийшли, щоб віддати останню шану журналістові.

Поліція 3 березня повідомила, що відпустила всіх сімох затриманих італійців у зв’язку з розслідуванням вбивства Яна Куцяка та його подруги.

Раніше повідомлялося, що серед затриманих були люди з прізвищами та ініціалами осіб, деякі з котрих є схожими з іменами італійських бізнесменів – фігурантів останнього розслідування Куцяка про діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв’язки з близьким оточенням прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Італійська сторона заявила, що до вбивства може бути причетне велике організоване злочинне угруповання «Ндрангета», що базується на півдні Італії.

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Теги: #журналісти#мафія#Словаччина