У Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача та його дівчину

Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

У Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Тіло 27-річного репортера та його подруги знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава.

Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову. Зазначається, що вони були вбиті між 22 та 25 лютого, передає Deutsche Welle.

Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, заявив глава словацької поліції Тібор Гашпар. "Докази вказують на те, що вбивство був спланованим, а не спонтанним", - заявив він.

Читайте такожНа Мальті заарештували 10 осіб у справі про вибух авто з журналісткою, яка розслідувала корупціюКучак був відомим, зокрема, своїми розслідуваннями стосовно підозр у податковому шахрайстві. Головними героями його матеріалів виступали передусім відомі бізнесмени, які, за даними досліджень журналіста, мали зв'язки із правлячою в Словаччині соціал-демократичною партією та навіть організованих злочинних угруповань. В його останніх публікаціях йшлось про продаж квартир в одному з комплексів елітного житла в Братиславі.

Президент країни Андрей Кіска закликав до швидкого розслідування вбивства. "Ми повинні знайти тих, хто зробив це якомога швидше і забезпечити безпеку усім журналістам", - заявив він. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що якщо мотив злочину підтвердиться, то це стане "безпрецедентним нападом на свободу преси й демократії в Словаччині". В поліції повідомили, що нададуть захист іншим журналістам видання Aktuality.sk, для якого писав Кучак.

"Ми шоковані і приголомшені новинами про те, що Ян Кучак та його партнерка, очевидно, стали жертвами жорстокого нападу. Ми зробимо все, щоб допомогти слідству і віддати винуватця правосуддю", - заявили у виданні Ringier Axel Springer, до якого належить Aktuality.sk.