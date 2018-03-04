Активістка FEMEN оголилася перед Сільвіо Берлусконі (відео)
В день парламентських виборів в Італії активістка FEMEN оголилася на виборчій дільниці, куди прибув голосувати екс-прем'єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі.
Читайте такожАктивістку Femen, що накинулася з голими грудьми на президента Чехії, затримали на 48 годинЯк повідомляється на сайті організації, таким чином активісти «оголосили Сильвіо Берлусконі, що його час минув».
Il tempo è scaduto! Berlusconi contestato a seggio da una #Femen.#Elezioni2018pic.twitter.com/zCVLBFxLI7— Luca Salici (@lucasalici) 4 березня 2018 р.
У FEMEN нагадали, що політична кар'єра Берлусконі завжди була пов'язана з корупцією, скандалами, сексизмом, сексуальними домаганнями, образливими висловами на адресу жінок.
Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, в Італії проходять парламентські вибори. Взяти участь у голосуванні запрошені близько 51 мільйона виборців в Італії і за кордоном.
Раніше повідомлялося, 21 лютого правоохоронці затримали активістку Femen, яка намагалася потрапити на засідання Оболонського райсуду Києва, де проводився відеодопит Порошенко.