Не дарма змушували жінок роздягатися: на допиті Порошенко в суді затримали активістку Femen

Всіх жінок на вході в Оболонський райсуд Києва перевіряють, змушуючи розстебнути верхній одяг.

Активістку Femen, яка намагалася потрапити в Оболонський райсуд Києва, який сьогодні проводить відеодопит Порошенка, доставили в управління поліції для дачі пояснень.

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Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Бліщик, передає "Радіо Свобода".

Зазначимо, що заходи з охорони Оболонського районного суду Києва сьогодні проходять у дещо незвичній формі: крім традиційної прохання для всіх відвідувачів суду показати вміст сумок, рюкзаків і т. д. жінок, зокрема журналісток, жінки-поліцейські просять розстібнути дві верхніх ґудзики верхнього одягу.