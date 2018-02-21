Не дарма змушували жінок роздягатися: на допиті Порошенко в суді затримали активістку Femen
15:06, 21 лютого 2018Суспільство
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Всіх жінок на вході в Оболонський райсуд Києва перевіряють, змушуючи розстебнути верхній одяг.
Жінок перевіряють на наявність на їх тілі написів / Скріншот
Активістку Femen, яка намагалася потрапити в Оболонський райсуд Києва, який сьогодні проводить відеодопит Порошенка, доставили в управління поліції для дачі пояснень.
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Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Бліщик, передає "Радіо Свобода".
Зазначимо, що заходи з охорони Оболонського районного суду Києва сьогодні проходять у дещо незвичній формі: крім традиційної прохання для всіх відвідувачів суду показати вміст сумок, рюкзаків і т. д. жінок, зокрема журналісток, жінки-поліцейські просять розстібнути дві верхніх ґудзики верхнього одягу.
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