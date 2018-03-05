Атомний авіаносець США зайшов в порт В'єтнаму вперше після війни

Перший захід у В'єтнам авіаносця США здійснюється за домовленістю з вищими керівниками обох країн.

Ескадра бойових кораблів ВМС США, очолювана атомним авіаносцем Carl Vinson увійшла у в'єтнамський порт Дананг з чотириденним дружнім візитом.

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Про це повідомляє Time. «Дружній візит загону кораблів ВМС США до В'єтнаму спрямований на подальше зміцнення взаємодії між двома країнами в рамках відносин всеохоплюючого партнерства, що сприяє підтриманню миру, стабільності, безпеки, співробітництва і розвитку в регіоні», — заявила офіційний представник в'єтнамської зовнішньополітичного відомства Ле Тхі Тху Ханг.

За її словами, перший захід у В'єтнам авіаносця США здійснюється за домовленістю з вищими керівниками обох країн.