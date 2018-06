Посли ЄС погодили продовження санкцій проти "сім'ї Януковича", але у списку не знайшли Лукаш і Клюєва

Посли Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити санкції проти екс-президента Віктора Януковича та його соратників.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, відповідне рішення було ухвалено у вівторок в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (Coreper).

Наразі в Раді не повідомляють про кількість людей, які перебувають в санкційному списку, але, за інформацією брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, у списку, окрім Януковича, перебувають 12 людей, з нього виключили Сергія Клюєва та Олену Лукаш.

Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС з подальшим оприлюдненням в Офіційному журналі.

За даними Йозвяка, рішення щодо санкцій проти Януковича має бути затверджене міністрами 5 березня, а санкції проти Росії – 12-го.

