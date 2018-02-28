Посли ЄС погодили продовження санкцій проти "сім'ї Януковича", але у списку не знайшли Лукаш і Клюєва

11:57, 28 лютого 2018
Політика
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Рішення має бути затверджене міністрами 5 березня / фото УНІАН

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, відповідне рішення було ухвалено у вівторок в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (Coreper).

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Наразі в Раді не повідомляють про кількість людей, які перебувають в санкційному списку, але, за інформацією брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, у списку, окрім Януковича, перебувають 12 людей, з нього виключили Сергія Клюєва та Олену Лукаш.

Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС з подальшим оприлюдненням в Офіційному журналі.

За даними Йозвяка, рішення щодо санкцій проти Януковича має бути затверджене міністрами 5 березня, а санкції проти Росії – 12-го.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти українських колишніх високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Останній раз санкції були подовжені рік тому.

Зокрема, у санкційний список разом з Януковичем потрапили екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко.

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Теги: #Клюєв#санкції проти Януковича