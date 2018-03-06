У Трампа розглядали новий удар по армії Асада після хіматаки в Сирії - ЗМІ

Голова Пентагону висловився проти удару по армії Асада, а радник із нацбезпеки був за нього.

Президент США Дональда Трампа попросив розглянути можливу відповідь на застосування урядовою армією Сирії хімічної зброї під Дамаском.

Про це пише газета The Washington Post, передає РБК.

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За даними видання, це питання обговорювалося на зустрічі глави Білого дому з міністром оборони Джеймсом Меттісом, а також радником із національної безпеки Гербертом Макмастером. Остаточне рішення, однак, не було прийнято.

За словами співрозмовника газети, Меттіс висловився проти удару по армії Асада, тоді як Макмастер був за нього. При цьому офіційно в Пентагоні стверджують, що Меттіс взагалі не був присутній на обговоренні.

Повідомлення про застосування хімічної зброї в Східній Гуті з'явилися 25 лютого. Лікарі, які працюють у контрольованих повстанцями районах стверджували, що у низки пацієнтів були симптоми отруєння хлором, а одна дитина в результаті помер.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція завдасть удару по Сирії в разі підтвердження використання Дамаском хімічної зброї.