КНДР і Південна Корея домовилися поглиблювати відносини - ЗМІ

Кім Чен Ин заявив про "рішуче бажання" покращити відносини Північної та Південної Корей, а також досягти поступу в питанні возз'єднання на Корейському півострові.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уперше прийняв спеціальну делегацію у складі високопосадовців у сфері безпеки з Південної Кореї. Кім Чен Ин заявив про своє "рішуче бажання досягти енергійного поступу" у відносинах між Північною та Південною Кореями та у процесі їхнього возз'єднання. Про це в вівторок, 6 березня, повідомляє DW.

Лідер КНДР і південнокорейські спецпосланники обмінялися думками щодо пом'якшення військової напруги навколо Корейського півострова та домовилися активувати діалог і співпрацю. Делегація вручила лідеру КНДР лист від президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Кім Чен Ин у зв'язку з цим листом віддав накази щодо "практичних кроків", передає KCNA. Повідомляється також про "задовільну домовленість", якої досягли сторони щодо можливості зустрічі лідерів двох держав у майбутньому.

Читайте такожСША оголосили про введення найбільшого пакету санкції проти КНДР

Спецспосланники з Сеула вирушили з дводенним візитом до Пхеньяна 5 березня. Їхньою метою було посприяти переговорам між Вашингтоном і Пхеньяном щодо ядерного роззброєння. Раніше повідомлялося, що у складі делегації з десятьох осіб - п'ятеро топ-чиновників у сфері безпеки, серед яких - очільник південнокорейської розвідки та радник із питань національної безпеки.

У середині лютого лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї відвідати КНДР "якомога швидше". Мун Чже Ін заявив, що для зустрічі потрібно створити необхідні умови, в тому числі відновити діалог між КНДР і США.

У лютому спортсмени з КНДР взяли участь в Зимовій Олімпіаді в Південній Кореї. Атлети двох Корей пройшли під час відкриття під спільним прапором. Цю подію у світі розцінили як важливий сигнал зниження напруги в відносинах двох країн.