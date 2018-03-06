"Зачепив крилом занедбану будівлю": ЗМІ розповіли нові деталі катастрофи російського Ан-26 в Сирії

Не долетівши 500 метрів до злітно-посадкової смуги, літак несподівано зачепив крилом занедбану будівлю.

Відновлено приблизну картина катастрофи Ан-26 в Сирії, в якій загинули більше 30 людей.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, Ан-26 вилетів у 13:44 з Квайреса на Хмеймім. Не долетівши 500 метрів до злітно-посадкової смуги, літак несподівано зачепив крилом занедбану будівлю, після чого різко пірнув носом вниз. Після цього машина звалилася на землю та за інерцією "з'їхала" в яр.

«Тіло командира - майора Смирнова - досі не вдалося знайти. При ньому був повний польотний лист - список тих, хто перебував на борту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент основна версія катастрофи – помилка пілотування.