"Зачепив крилом занедбану будівлю": ЗМІ розповіли нові деталі катастрофи російського Ан-26 в Сирії
19:39, 06 березня 2018Світ
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Не долетівши 500 метрів до злітно-посадкової смуги, літак несподівано зачепив крилом занедбану будівлю.
На даний момент основна версія катастрофи – помилка пілотування / фото t.me/breakingmash
Відновлено приблизну картина катастрофи Ан-26 в Сирії, в якій загинули більше 30 людей.
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Як повідомляє Telegram-канал Mash, Ан-26 вилетів у 13:44 з Квайреса на Хмеймім. Не долетівши 500 метрів до злітно-посадкової смуги, літак несподівано зачепив крилом занедбану будівлю, після чого різко пірнув носом вниз. Після цього машина звалилася на землю та за інерцією "з'їхала" в яр.
«Тіло командира - майора Смирнова - досі не вдалося знайти. При ньому був повний польотний лист - список тих, хто перебував на борту», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на даний момент основна версія катастрофи – помилка пілотування.
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