Тіллерсон побачив «позитивні знаки» з боку КНДР

15:19, 08 березня 2018
Світ
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Рекс Тіллерсон / REUTERS

Про це повідомляє Associated Press.

«Є потенційно позитивні знаки від КНДР... Але ми далекі від переговорів», — сказав Тіллерсон.

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За його словами, перший крок — спілкування, а не переговори. Однак, він не впевнений, що є належні умови для переговорів щодо північнокорейської ядерної програми.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у ситуації з Північною Кореєю.

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Теги: #США і КНДР