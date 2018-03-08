Тіллерсон побачив «позитивні знаки» з боку КНДР
15:19, 08 березня 2018Світ
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За його словами, перший крок — спілкування, а не переговори.
Рекс Тіллерсон / REUTERS
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що з боку КНДР надходять «потенційно позитивні знаки», проте країни ще далекі від переговорів.
Про це повідомляє Associated Press.
«Є потенційно позитивні знаки від КНДР... Але ми далекі від переговорів», — сказав Тіллерсон.
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За його словами, перший крок — спілкування, а не переговори. Однак, він не впевнений, що є належні умови для переговорів щодо північнокорейської ядерної програми.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у ситуації з Північною Кореєю.
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