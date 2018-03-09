Росія посилює тиск на Балкани - командувач НАТО в Європі

На думку Кертіса Скапаротті, і Вашингтон, і НАТО мають зробити більше, щоб утримати регіон від дестабілізації.

Балкани зіткнулися з посиленням прихованого і явного тиску з боку Російської Федерації.

Про це заявив головний командувач Об'єднаними силами Північноатлантичного альянсу в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті під час виступу в комітеті Сенату США з питань озброєння, передає Радіо Свобода.

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На його думку, і Вашингтон, і НАТО мають зробити більше, щоб утримати регіон від дестабілізації.

"Регіон, щодо якого я нині занепокоєний – це власне Балкани. Росія працює на Балканах, а ми залишили регіон без уваги. Тому це регіон, де у нас в майбутньому можуть бути проблеми", - сказав Скапаротті, відповідаючи на питання про те, яким регіонам в Європі, на його думку, загрожує Росія.

Одна з балканських країн, Чорногорія минулого року стала 29-м членом НАТО. Цей крок різко розкритикувала Росія.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив, що Росія веде політику дестабілізації обстановки у Сербії, щоб не допустити входження балканської республіки до складу Євросоюзу.