Убивство журналіста і його нареченої: тисячі словаків вийшли на антиурядові акції протесту (відео)

Учасники акцій протестів вимагали відставки прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Десятки тисяч словаків увечері в п'ятницю, 9 березня, вийшли на антиурядові акції протесту в Братиславі та інших містах країни.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, демонстранти несли плакати на зразок "Словаччина має стати державою без мафії".

Також вони вимагали відставки прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо через можливу причетність його уряду до корупційних схем.

Організатори акції у Братиславі заявили про найбільшу демонстрації у Словаччині з часів "Оксамитової революції" 1989 року.

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Як повідомляв УНІАН, журналіст Ян Куцяк був застрелений разом зі своєю нареченою, за даними правоохоронців, у період з 22 по 25 лютого. Тіло 27-річного репортера та його подруги-однолітка знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велька Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову.

Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв’язки з близьким оточенням прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Італійська сторона заявила, що до вбивства може бути причетне велике організоване злочинне угруповання «Ндрангета», що базується на півдні Італії. Журналіста поховали 3 березня, його наречену - днем раніше.

Поліція 3 березня повідомила, що відпустила всіх сімох затриманих італійців у зв’язку з розслідуванням вбивства, серед яких були люди з прізвищами та ініціалами осіб, деякі з котрих є схожими з іменами італійських бізнесменів – фігурантів останнього розслідування Куцяка.