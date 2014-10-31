Пореченков про свою стрільбу по українським військовим: «Це був салют»

Про це повідомляють РИА Новости.

Глядачі запитали актора, в кого він стріляв в аеропорту. "В повітря", - відповів Пореченков. "Це був салют", - додав він.

Також його запитали, як він ставиться до того, що Україна оголосила його в розшук. "Ніяк. Ось так вони до мене ставляться", - сказав актор.

По закінченні зустрічі він поїхав у супроводі озброєної охорони.

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Раніше в мережі з'явилися кадри, на яких Пореченков стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками.

Пізніше СБУ завела справу на актора за стрілянину в аеропорту. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

У свою чергу, Пореченков заявив, що кадри, на яких він стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками, нібито були постановочними, а патрони холостими.