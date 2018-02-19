В елітній китайській в'язниці для корупціонерів закінчилися місця

За п'ять років антикорупційної кампанії в Китаї органи правопорядку і внутрішньопартійного контролю, за офіційними даними, піддали різним покаранням понад 1,35 млн чиновників і партійців.

В елітній пекінській в'язниці Циньчен закінчилися місця для високопоставлених чиновників і партійних діячів, засуджених за корупційні злочини. В адміністрації в'язниці прогнозують, що кількість ув'язнених може зрости.

Як передає South China Morning Post, переповненість в'язниці позбавила її мешканців можливості побачень з рідними та сімейних обідів. Наприклад, з нагоди китайського Нового року ув'язнені старше 60 років у переддень свята могли розраховувати на обід з кількома членами сім'ї. Але в цьому році традицію скасували і відвідувачам заборонили приходити за два тижні до і через два тижні після Нового року.

Очікується, що число мешканців елітної в'язниці лише зросте. У Китаї створять Національну наглядову комісію з безпрецедентними повноваженнями. За даними державного агентства «Сіньхуа» члени комісії зможуть проводити допити, заморожувати кошти, закривати підприємства, проводити обшуки і укладати підозрюваних під варту. Робити все це можна буде до суду, у разі прийняття закону про ННК.

За п'ять років антикорупційної кампанії в Китаї органи правопорядку і внутрішньопартійного контролю, за офіційними даними, піддали різним покаранням понад 1,35 млн чиновників і партійців. У тому числі близько 100 держслужбовців рівня заступника міністра і вище. До тюремних термінів аж до довічного ув'язнення особливо багато чиновників засудили саме цієї категорії.