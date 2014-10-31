Влада Індії заборонила чиновникам літати першим класом і купувати машини

Це один із заходів жорсткої економії, введений для того, щоб бюджетний дефіцит в цьому році не перевищив встановлену цифру 4,1% ВВП, передає Бі-бі-сі.

Як сказано в заяві міністерства фінансів, яке цитує агентство Press Trust of India, нові заходи жорсткої економії "націлені на впровадження фінансової дисципліни без утиску ефективності роботи уряду".

"У контексті нинішньої фінансової ситуації існує необхідність продовжувати впорядковувати витрати і оптимально використовувати ресурси", - йдеться в заяві.

Чиновникам рекомендується по можливості використовувати відеоконференцзв'язок. Нові посади заморожені, а купівля автомобілів заборонена.

"Незважаючи на те, що співробітникам урядових установ за рангом надається різний рівень комфорту під час авіаперельотів, враховуючи бюджетні обмеження, при бронюванні квитків повинні дотримуватися заходів суворої економії. Авіаперельотів першим класом не буде", - повідомляє індійський мінфін.