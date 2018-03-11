У Росії розповіли, скільки зразків зброї вони випробували на сирійцях

За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Сирія дала величезний досвід збройним силам РФ.

Російські військовослужбовці випробували в Сирії 210 зразків зброї.

Про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив у новому фільмі Андрія Кондрашова "Путін", передає ТАСС.

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Глава військового відомства зазначив, що Сирія дала величезний досвід збройним силам РФ.

"Ми подивились 210 зразків зброї. Перевірили разом із сирійцями на полі бою. Те, що ми подивились, зробили свої зауваження, доповнення - це все, природно, я впевнений, у майбутньому збереже життя тим, хто прийде з цією зброєю воювати далі", - сказав він.

Своєю чергою, голова корпорації «Ростех» Сергій Чемезов стверджував, що на сьогодні багато російського озброєння краще, ніж у Євросоюзі та США.

Нагадаємо, 13 січня 2018 року під час атаки сил Асада в сирійській провінції Східна Гута проти мирного населення застосували отруйний газ і повторили атаку 22 січня.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Кремль разом із режимом Башара Асада несуть відповідальність за загибель людей.